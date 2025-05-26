Elazığ’da futbol adına çirkin görüntüler yaşandı. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, play-off 3. Tur rövanş maçında final bileti almak için sahaya çıktı. Ancak maç henüz başlamadan önce Elazığspor taraftarları Vansporlu futbolcuları yabancı madde yağmuruna tuttu.

Maç başladıktan sonra da sahaya yabancı madde atılmaya devam etti. Müsabakada 57. dakika oynanırken maçın yan hakemi Kadir Beyaz’a yabancı madde geldi.

Bu gelişme bardağı taşıran son damla oldu. Bu gelişmenin ardından maçın orta hakemi Ümit Öztürk, yardımcılarını da yanına alarak soyunma odasına gitti.

Edinilen bilgilere göre maçın hakemleri sahaya çıkmama kararı aldı ve maçı tatil etti.