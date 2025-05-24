Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur ilk maçında Artı Değer Van Spor FK sahasında konuk ettiği Çimentaş Elazığspor’u 4-1’lik farklı bir skorla mağlup edip avantajı kapmıştı. Yarı finalin ikinci maçında deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak olan Van Spor FK, buradan da galibiyet alarak adını finale yazdırmak istiyor.

ELAZIĞLILARDAN TEHDİT!

Rüstempaşa Spor Kulübü Başkanı Hamit Erulaş ve Forza 23 Taraftar Grubu Lideri Burak Sudan, 4-1'lik yenilgi sonrası tehdit yağdırdı. Van Spor'un Elazığ'da konaklamaması için kentteki otelleri tehdit eden Erulaş ve Sudan, maç öncesi provakatif açıklamalarda bulundu. Elazığ'da Van Spor'un öncesinden rezervasyon yaptırdığı otel gelen tehditlerle başa çıkamayınca konaklamayı iptal etti. Elazığ'daki hiçbir otelde Van Spor'un konaklamasının yaptırılmaması için çalışma yürüten Erulaş ve Sudan'ın aleni bir şekilde suç işlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

OTELLER İPTAL EDİLDİ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Van Spor FK, Elazığ'daki otellerin rezervasyonları iptal ettiğini ve kentte konaklama imkanının bulunmadığını duyurdu. Bu davranışın misafirperverlik ilkesi ile örtüşmediğini belirten Van Spor FK, "Elazığ kamuoyunda futbolcularımıza ve yönetimimize yönelik tehditkar ve hakaretamiz ifadelerle sistematik bir algı operasyonu yürütülmektedir. Rövanş karşılaşması öncesinde, takımımızı psikolojik baskı altına alma çabası açıkça kendini göstermektedir.

Unutulmamalıdır ki, en son Elazığ’da oynanan karşılaşmada takım otobüsümüz taşlanmış, teknik heyetimiz ve futbolcularımız saldırıya uğramış, bazı isimler yaralanmış ve ölümle burun buruna gelmiştir. Bu vahim olayı, bugünkü birkaç münferit saha içi tartışmayla aynı cümleye koymak, yaşananları yok saymak ve bu maçta yaşanan ufak gerginlikleri bilinçli bir dille çarpıtarak düşmanvari bir tavra dönüştürmek, en hafif tabirle art niyetli bir yaklaşımdır. Bu dili, bu tavrı ve bu çarpıtmaları kınıyoruz.

Ayrıca Elazığ’daki rövanş karşılaşması öncesi takımımıza şehirde konaklama imkânı sağlanmamış, önceden rezerve ettiğimiz oteller hiçbir gerekçe gösterilmeksizin rezervasyonlarımızı iptal etmiştir. Bu tavır, sporun evrensel misafirperverlik ilkesine ve centilmenlik ruhuna tamamen aykırıdır." açıklamasında bulundu.