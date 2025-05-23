Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, Elazığspor maçı sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

İşte o açıklama:

Dün akşam sahamızda oynanan karşılaşmada takımımız, oyunun her anına hükmeden yüksek mücadele gücü ve üstün futbol kalitesiyle Elazığspor’u 4-1 gibi net ve tartışmasız bir skorla mağlup etmiştir. Bu galibiyet, yalnızca saha içindeki disiplinin ve emeğin değil, aynı zamanda Vanspor camiasının spora olan inancının bir sonucudur.

Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki, Elazığ cephesinden yükselen söylemler, sportif rekabetin sınırlarını aşmış; futbolun ruhuyla bağdaşmayan, provokatif ve itham dolu bir dile evrilmiştir. Maç öncesinde başta kulüp başkanımız Sayın Erol Temel olmak üzere, yönetimimiz sağduyu ve kardeşlik çağrısı yapmış, Elazığ kafilesi şehrimize adım attığı andan itibaren en üst düzeyde misafirperverlik gösterilmiştir. Konaklamaları en iyi otelde sağlanmış, tesislerimiz açılmış, tribün protokol düzeni dahi onlar lehine yeniden organize edilmiştir.

Maç esnasında başkanımız ve diğer yöneticilerimiz sahaya inmiş, taraftara giderek sükunet çağrısı yapmıştır. Olası gerginliklerin önüne geçebilmek adına saha içinde ve tribünlerde büyük bir özveriyle hareket edilmiştir.

Ancak buna rağmen, Elazığ kamuoyunda futbolcularımıza ve yönetimimize yönelik tehditkar ve hakaretamiz ifadelerle sistematik bir algı operasyonu yürütülmektedir. Rövanş karşılaşması öncesinde, takımımızı psikolojik baskı altına alma çabası açıkça kendini göstermektedir.

Unutulmamalıdır ki, en son Elazığ’da oynanan karşılaşmada takım otobüsümüz taşlanmış, teknik heyetimiz ve futbolcularımız saldırıya uğramış, bazı isimler yaralanmış ve ölümle burun buruna gelmiştir. Bu vahim olayı, bugünkü birkaç münferit saha içi tartışmayla aynı cümleye koymak, yaşananları yok saymak ve bu maçta yaşanan ufak gerginlikleri bilinçli bir dille çarpıtarak düşmanvari bir tavra dönüştürmek, en hafif tabirle art niyetli bir yaklaşımdır. Bu dili, bu tavrı ve bu çarpıtmaları kınıyoruz.

Ayrıca Elazığ’daki rövanş karşılaşması öncesi takımımıza şehirde konaklama imkânı sağlanmamış, önceden rezerve ettiğimiz oteller hiçbir gerekçe gösterilmeksizin rezervasyonlarımızı iptal etmiştir. Bu tavır, sporun evrensel misafirperverlik ilkesine ve centilmenlik ruhuna tamamen aykırıdır.

Asıl mesele açıktır: Sahada gösterdikleri zayıf performansı ve alınan ağır mağlubiyeti kabullenemeyen bir anlayış, kendi kamuoyuna hesap verememenin yükünü Vanspor’a yıkmaya çalışmaktadır. Bu girişimler, kendi taraftarlarına yaranma çabasının bir parçası olmaktan öteye geçememektedir.

Vanspor olarak bizler dün olduğu gibi bugün de sportmenliği, kardeşliği ve sahada kazanılan başarıyı savunuyoruz. Futbol, saha içinde oynanır ve orada kazanılır. Rövanş karşılaşması için Elazığ’a aynı kararlılıkla ve aynı centilmenlikle gideceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Hak edenin kazandığı, futbolun konuşulduğu bir karşılaşma olması dileğiyle.

Vanspor Futbol Kulübü