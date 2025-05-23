Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), kadın girişimcilerin karşılaştığı zorluklar, elde ettikleri imkanlar ve performansları detaylı bir şekilde analiz edebilmek amacıyla gerçekleştirdiği Türkiye Kadın Girişimciliği İzleme Raporu'nun sonuçlarını açıkladı.

Veri toplama, analiz ve raporlama süreçleri KAGİDER desteğiyle Akademetre tarafından gerçekleştirilen rapora göre kadın girişimciliğinin her zamankinden daha güçlü bir konumda olduğu ifade edildi.

Araştırma kapsamında, Türkiye'deki kadın girişimcilik ekosistemi detaylı bir şekilde analiz edilerek, kadın girişimcilerin karşılaştığı zorluklar, erişim imkanları ve performansları değerlendirilerek bu bilgilerle politika yapıcılar, yatırımcılar ve tüm iş dünyasına yol gösterilmesi amaçlandı.

Raporda yer alan veriler, Türkiye'de kadın girişimciliğinin ekonomik, sosyal ve duygusal boyutlarının giderek güçlendiğini gösterdi.

Rapora göre Kadın Girişimcilik Endeksi 2019'da 44 seviyesindeyken 2025'te 63,4'e çıktı. En dikkati çekici ilerleme ise geleceğe duyulan güveni temsil eden "gelecek skoru"nda oldu. Yüzde 86,8'lik artış, kadın girişimcilerin artık daha umutlu ve kararlı olduğunu gösterdi.

Kadınların girişimcilik motivasyonu da değişim gösterdi. Zorunluluk yerine fırsat ön plana çıktı, girişimciliğe başlama sebepleri arasında "fırsat gördüm ve değerlendirdim" diyenlerin oranı yüzde 53,6 ile öne çıkarken, ekonomik zorunlulukların etkisi azaldı.

"Kadınların iş dünyasında hak ettikleri eşit fırsatlara ulaşmalarına katkı sağlamaya kararlıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, kadın girişimciliğinin sadece bireysel başarılarla sınırlı kalmayan, toplumun tamamını dönüştüren güçlü bir ekonomik ve sosyal dinamik olduğunu ifade etti.

Bezircioğlu, kadın girişimcilerin yeni iş alanları yarattığını ve istihdam sağladığını aktararak, şöyle devam etti:

"Yenilikçiliği teşvik ediyor ve eşitsizlikleri azaltarak çarpan etkiler meydana getiriyor. McKinsey'nin raporuna göre kadın girişimciler eşit fırsatlara sahip olursa, 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 13 trilyon dolar ekleme potansiyeli taşıyor. Kadın girişimciliğini destekleyerek bu dönüşümün önündeki engelleri kaldırmaya, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye ve kadınların iş dünyasında hak ettikleri eşit fırsatlara ulaşmalarına katkı sağlamaya kararlıyız."

Kadın girişimcilik yolculuğunun yalnızca finansal bir karar değil, derin bir kişisel meydan okuma ve toplumsal dönüşüm süreci olduğunu kaydeden Bezircioğlu, gerçek başarının kadınların sadece mücadele etmek zorunda kalmadığı, destek gördükleri bir girişimcilik ekosistemi ile mümkün olabileceğini belirtti.

"Kadın girişimciler erkek meslektaşlarına kıyasla daha fazla ispat yükü taşıyor"

Esra Bezircioğlu, bir kadın girişimci için başarının yalnızca karlılık tablolarına yansıyan rakamlardan ibaret olmadığına işaret etti.

Kadın girişimcilerin erkek meslektaşlarına kıyasla daha fazla ispat yükü taşıdığına dikkati çekerek, "Daha fazla sorgulanıyor ve bazen sadece varlıklarını kabul ettirmek için bile ekstra mücadele vermek zorunda kalıyorlar. İş dünyasında var olabilmek için 'başarılarının olağanüstü' olması gerektiği algısı, kadınları sürekli olarak kahramanlık sergilemeye mecbur bırakıyor. Oysa gerçek destek, kadınların olağanüstü başarılar göstermesine gerek kalmadan, herkesle eşit koşullarda rekabet edebilmelerini sağlamaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Neşecan Çekici de kadın girişimciliğinin güçlenmesi için daha fazla rehberlik, finansal ve dijital eğitim, ayrıca yapay zeka alanında yetkinlik kazandıracak programlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.