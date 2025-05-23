2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları da belli olmaya başladı.

Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarında hayvanın cinsi, yaşı, kilosu etkili oluyor. Van’da hayvan pazarları da kurbanlık fiyat araştırması yapmak isteyen vatandaşlardan dolayı şimdiden hareketlenmeye başladı.

Kurbanlık hayvan ticaretinin son zamanlarda artış eğiliminde olduğunu belirten hayvan tüccarları, yoğunluğun ve talebin ilerleyen günlerde artacağını söyledi. Ayrıca fiyatların geçtiğimiz yıla göre de arttığı gözlemlendi.

VAN’DA 2025 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Van hayvan pazarında kurbanlık koyun fiyatları 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değişirken, koç fiyatları ise ortalama 17 bin TL ile 25 bin TL arasında değişiyor.

Van’da kurbanlık büyükbaş hayvan fiyatları ise kilosuna göre değişkenlik göstererek 100 bin TL’den başlayıp 250 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Fiyatlar hayvan pazarı ve besicilerin kırsaldaki yerlerine göre de değişkenlik gösterebiliyor.