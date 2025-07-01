Van Gölü Turizm firmasına ait bir yolcu otobüsü, Elazığ il sınırları içerisinde taşlı saldırıya uğradı. Olayda otobüsün camları kırılırken, yolcular büyük panik yaşadı.

Edinilen bilgilere göre, Van'dan batı illerine sefer yapan otobüs, Elazığ güzergâhında kimliği belirsiz kişiler tarafından hedef alındı. Saldırganlar tarafından fırlatılan taşlar sonucu otobüsün camları hasar gördü. Şans eseri ölen ya da ağır yaralanan olmazken, yolcuların olay anında büyük korku yaşadığı belirtildi.

Saldırının ardından güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Bölgedeki incelemeler sürerken, saldırganların kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.