Bu akşam saatlerinde Van’a ait bir otobüs firmasına Elazığ il sınırları içerisinde düzenlenen saldırı, kentte büyük tepkiyle karşılandı. Saldırının ardından Vanspor Futbol Kulübü yazılı bir açıklama yaparak, olaya sert tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, saldırının yalnızca bir firmaya değil, toplumun huzuruna ve birliğine yönelik kirli bir tehdit olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu akşam saatlerinde Van ilimize ait bir otobüs firmasına, Elazığ il sınırları içerisinde menfur ve alçakça bir saldırı düzenlenmiştir.

Sivil insanlarımızı hedef alan bu hain saldırı, sadece bir firmaya değil; halkımızın huzuruna, kardeşliğimize ve birliğimize yöneltilmiş kirli bir tehdittir.

Saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu alçakça eylemi gerçekleştirenlerin en kısa sürede adalet önünde hesap vereceğine olan inancımızı vurguluyoruz.”

Vanspor’un bu açıklaması, kentte geniş bir kesim tarafından destek görürken, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.