EKPSS Sonuçları Sorgulama Ekranı 2024: EKPSS Sonuçları Açıklandı mı? EKPSS Sonuçları Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak? Gözler ÖSYM Sonuç Sayfasında

2024 EKPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 28 Nisan'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan EKPSS sınavı sonrasında sonuçların açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında EKPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmuştu. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

EKPSS Sonuçları Ne Zaman, Saat Kaçta Açıklanacak?



Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının erişime açılacağı tarih ÖSYM takvimi ile belli oldu.

Buna göre; EKPSS sonuçları 23 Mayıs'ta açıklanacak ve 4 yıl geçerli olacak. Sınav sonuçlarının öğlen saatlerinde açıklanması bekleniyor.

EKPSS Sonuçları Nasıl Sorgulanacak?



Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacak.

EKPSS Kura Başvuruları Tamamlandı



ÖSYM tarafından yapılan EKPSS kura başvuru duyurusuna göre, kuraya; ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya bu okullardan EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecekti. Adaylar başvuru işlemlerini, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden 6-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında tamamladı. EKPSS kura çekiminin yapılacağı tarih ise henüz açıklanmadı.