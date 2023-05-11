Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi bölgesinde inci kefallerinin üremek için kullandığı su kaynağında ölümlerin önlenmesi için çalışma başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından gecenin geç saatlerinde yapılan denetimlerde, Van Gölü’ne dökülen su kanalının 20 metrelik alanının bozulduğu tespit edildi. Alanı genişleyen ve bu yüzden debisi düşen su kaynağı balıklar için tehlike oluşturdu. Balıkları kurtarmak için zamana karşı yarışan ekipler, su kaynağını balıklar için güvenli hale getirmek için saatlerce çalışma yaptı. Ekipler, su kanalının dışında kalan yaklaşık 2 ton balığı kurtararak suya geri bıraktı.

Bölgenin en önemli değerlerinden olan inci kefalinin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda av yasağının uygulandığı 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde yumurtalarını uygun yerlere bırakmak için suyun akış yönünün tersine yüzen balıkların korunması için Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, deniz polisi ile emniyet ekipleri çalışma yürütüyor.

İnci kefalinin kaçak avlanılmasının önüne geçmek için göl çevresinde ve üreme alanlarında yoğun mesai harcayan ekipler, balık göçünün yaşandığı tatlı sularda da 7 gün 24 saat esaslı denetim yapıyor. İHA