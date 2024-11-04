TÜİK Ekim Ayı Enflasyon Rakamları Neden Bu Kadar Yüksek?

Eğitimdeki bu fahiş artış, eğitim giderlerinin artması ve özel okulların talep ettiği yüksek ücretler gibi özelliklerden kaynaklanıyor. Ailelerin eğitim masraflarının giderek arttığı, çocukların geleceği için yapılan yatırımların daha da zor hale geldiği görülüyor. Ulaştırma ise, yıllık bazda en az artışı gösteren ana grup olarak yüzde 26,14 ile dikkat çekiyor; Bu durumda, ulaşım sektöründeki maliyetlerin daha kontrol edilebilir seçeneklerinin olduğu, ancak eğitimdeki artışın sosyal adaletsizliğinin derinleştirildiği ortaya çıkıyor.

Çekirdek Enflasyon Rakamları Neden Ürkütücü?

Çekirdek enflasyonun, yani işlenmemiş gıda ürünleri, enerji ve bazı diğer kalemler hariç tutulduğunda ortaya çıkan enflasyonun ekim ayında yüzde 47,10 seviyesinde gerçekleştiği, ekonomik durumun ciddiyetini bir kez daha vurguluyor. Bu oran, gıda ve enerji fiyatlarının dalgalanmasının ötesinde, genel piyasa koşullarındaki sonuçların da etkili olduğunu gösteriyor. Ekonomistler, filtre enflasyonundaki bu yüksek seviyenin, sızıntı güvenini sarstığını ve bunun sonucunda iç talebin düşüşne yol açabileceğini öngörüyor.