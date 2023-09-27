Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) itiraz etmiş, kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

AYM, düzenlemenin hem iptali hem de yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu inceledi.

Dosyayı 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşmeye karar veren Yüksek Mahkeme, iptal istemini de karara bağlayacak.

İlk taksitlerin yüzde 87'si tahsil edildi

7456 sayılı 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek MTV ödemelerin ağustos ve kasım ayları olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.

Ek MTV'nin birinci taksit ödeme süresi 6 Eylül'de doldu

Ek MTV'de 2023 yılı birinci taksitinin ödeme döneminin son günü 6 Eylül'dü.

Araç sahiplerinin ödeme yapmaları gereken bu ek MTV, bir defaya mahsus olarak alınıyor ve son tarihi geldiğinde ödenmemiş olması halinde cezalarla karşılaşma riski bulunuyor.

MTV ödemelerinde gecikme yaşandığı araç sahipleri yüzde 1.4 oranında gecikme faizi ile karşılaşabilirlerken, belirli bir süreyle ödemelerin yapılmaması veya geciktirilmesi durumunda haciz uygulaması gündeme gelebiliyor.

ENSONHABER