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Konut ve otomobil fiyatlarındaki artışlar üzerine hükümet ilk olarak ikinci el otomobil piyasasında al-sat sınırlaması ile harekete geçmişti. Bu engelleme üzerine fahiş fiyatlarda yüzde 10'luk düşüş sağlanmıştı.

Konut fiyatları ile ilgili olarak da Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat spekülasyonu yapan kişi ve internet sitelerini incelemeye almıştı.

Üç haftalık aranın ardından düzenlenen Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan internet üzerinden yanıltıcı ilan yayınlayanların yanı sıra site sahiplerine de ceza uygulanacağını söyledi.

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KONUT FIRSATÇILARINA 100 BİN TL CEZA

Fahiş fiyatlar sunan konut fırsatçılarına 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Otomobil piyasasındaki balonu gördüğünüz gibi söndürdük. İlan sitelerini 1 Kasım'dan itibaren sahte ilanlardan mesul tutuyoruz. Yanıltıcı ilan verilmesi veya bu konuda zafiyet gösterilmesi halinde 100 bin liraya kadar ceza vereceğiz."