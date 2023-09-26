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"2023 Şehir Buluşmaları" toplantısına katılmak üzere Bitlis'e gelen Akbaşoğlu, AK Parti İl Başkanlığında, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve partililerle bir araya geldi.

Akbaşoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, partinin bütün kademeleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek Bitlis'in geleceği için istişarelerde bulunacaklarını söyledi.

Buradaki istişareleri ve karşılıklı bilgi paylaşımlarının neticelerini birlikte değerlendireceklerini belirten Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Bir plan ve program dahilinde başta 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin olmak üzere 2028 yılı sonuna kadar, Cumhurbaşkanımız ve kabine üyeleriyle eser ve hizmet siyasetine durmak yok yola devam diyerek yola devam edeceğiz. Bitlis'imizde 13 belediyede şampiyon olmak istiyoruz. 81 vilayette 85 milyon insanımızın tamamının duasını alacak eser ve hizmet siyasetiyle 31 Mart 2024'te bütün illerde teşkilatlarımız marifetiyle vatandaşlarımızla bir arada olacağız ve en güzel neticeleri beraber alacağız."

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın 4,5 çok büyük işler başardığını, kente güzel eserler kazandırdığını belirten Akbaşoğlu, 31 Mart 2024 akşamı Bitlis'ten ve Türkiye'den tüm zamanların en güzel sonuçlarını alarak durmadan yorulmadan millete hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti'nin 21 yıldır kesintisiz iktidar olarak millete hizmet ettiğini anlatan Akbaşoğlu, bunun tarihi bir başarı ve demokraside Guinness Rekorlar Kitabı'na geçecek bir destan olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir lider olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, "Muazzam ekonomik kalkınmayla, adaleti ve hakkaniyeti önceleyerek doğudan batıya, kuzeyden güneye her bir insanımıza dokunarak, temel hak ve özgürlükler başta olmak üzere sessiz devrimleri gerçekleştirerek ve 'Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mutlaka mümkündür.' mottosuyla bugünlere geldi. Kimileri ABD'ye gidiyor orada kendilerine hamburger yedirilip, ayar verilip gönderiliyor, kimileri de dünyaya ayar vermeye, bütün insanlığın, mazlum ve mağdur dünyanın sesi olmaya, 85 milyon insanımızla, İslam dünyasıyla Türk, Kürt ve Arap tüm topluluklarla kucaklaşarak güzel hedeflere dönük bir iradenin tecellisi olarak yol yürüyor."

"2024'E ALIM GÜCÜ DAHA DA ARTMIŞ OLARAK GİRMİŞ OLACAĞIZ"

İki yıl mücadele edilen pandeminin özellikle gıda ve enerji tedarik zincirlerinde sıkıntılara yol açtığını, Türkiye'nin de bundan etkilendiğini belirten Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tahıl koridorlarında yaşanan tıkanıklık Türkiye ve dünyada dalgalanmalara vesile oldu ancak Türkiye dış politikada öyle bir denge gözetti ki hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşebilen bir ülke olarak, bütün insanlığın açlıktan inim inim inlemesinin önüne geçecek tahıl koridoru krizini aşan bir politika izledi. Türkiye bu yaşamış olduğu enflasyonist baskıyı ve ekonomik birtakım dalgalanmaların olumsuz yansımalarını orta vadeli programla aşacaktır. Başta emeklilerimiz olmak üzere toplumumuzun bütün kesimlerine de bu konuda yakın zaman dilimi içinde olumlu dokunuşlarda bulunacağız. 2024'e alım gücü daha da artırmış olarak girmiş olacağız. Geçmişte yaptıklarımız gelecekte yaptıklarımızın teminatıdır."

Türkiye'nin terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü bildiren Akbaşoğlu, terörü bertaraf ederek huzur, kardeşlik, birlik ve beraberlik iklimini herkese teneffüs ettirdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretini değerlendiren Akbaşoğlu, "Dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanımızın imzaladığı ikili anlaşmalar başta bölgemiz olmak üzere bütün Türkiye'ye çok daha büyük hamleler yapma imkanı sağlayacak. Allah'ın izniyle Türkiyesiz denklem kurulamayan bir dünyaya doğru hızla ilerliyoruz. Dolayısıyla Türkiye 20 yılda ortaya koyduğu bu alt yapıyla Karabağ, Libya, Karadeniz ve Akdeniz'de 85 milyon insanın tamamının haklarını önceleyerek ortaya koyduğu dış politikayla başı dik, itibarlı, onurlu, umut vadeden ve parlayan bir yıldız olarak yerini alıyor. Birleşmiş Milletlerin karşısında bulunan Türkevi'nde 40'a yakın ülkenin adeta mini bir Birleşmiş Milletler Teşkilatı toplantısının icra edilmesi, bütün ikili ve çoklu ilişkiler bakımından Türkiye'nin nasıl bir cazibe merkezi olduğunu, Türkiye Yüzyılı mottosunun bütün insanımız için nasıl büyük bir umut ortaya koyduğunu en somut şekliyle hem bize hem de bütün dünyaya ispat etmiştir." diye konuştu.

"Enerjide milli bağımsızlığımızı temin edecek noktaya doğru ilerliyoruz. Cari açığımızın en önemli sebebi tamamen dışarıya bağlı olduğumuz doğal gaz ve petroldür." diyen Akbaşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Karadeniz'de bulduğumuz 710 milyar metreküp gazın Bitlis dahil olmak üzere 81 ilimize intikali ve bağlanması, Kato ve Cudi'de bulduğumuz kalitesi ve gravitesi yüksek 100 bin varili aşan günlük kapasiteli petrol. Bunların bir an evvel sisteme entegresiyle bütün vilayetlerimizde kendi doğal gaz ve petrolümüzün kullanılmasıyla milyarlarca liramız dışarıya gitmeyecek, cebimizde kalacak. Bu çiftçimize, işçimize ve emeklimize refah artışı olarak yansıyacak. Bunun için orta vadeli programın sonunda tek rakamlı enflasyonu ve kişi başına 14-15 bin dolar gelir seviyesini hep birlikte kenetlenerek, durmadan ve yorulmadan çalışarak gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar bütün krizlerin nasıl üstesinden geldiysek Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunun da üstesinden geleceğiz. Büyük Türkiye ile yepyeni adil ve merhametli küresel düzenin kurulmasına öncülük edeceğiz."

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ile AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi'nin de birer konuşma yapmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti. haber7