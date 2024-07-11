Sürücü belgelerini almak için belirlenen yaş sınırı gibi kullanım süresini belirleyen sınırda bulunuyor. Ancak çoğu kişinin dikkat etmediği bu sınır yapılan son yenilikle birlikte değiştirildi.

Türkiye'de, milyonlarda sürücü belgesi sahibini doğrudan etkileyecek yenilikle birlikte belirli bir yaşın üzerindeki bireyler, sürücü belgesine sahip olsalar dahi artık araç kullanamayacak.

Yapılan değişikliğin amacı ise trafikteki sürücü profilini değiştirme yönünde atılan bir adım olarak nitelendiriliyor. Söz konusu değişiklikle birlikte, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre ticari taşıma işlerinde çalışacak şoförlerin o sınırı aşmaması gerekiyor.

O yaştan sonra çöp oluyor…

Büyük otobüs kullanım imkanı sunan ehliyetlerde uygulanacak olan yeni yaş sınırı değişti. Söz konusu ticari taşımacılıkta kullanılan ehliyetlerin alımında minimum yaş sınırı 26 olurken son kullanım yaşı da 69 olarak belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre, şoförlerin ilgili mevzuat gereğince mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları, büyük otobüs kullananların en az 26 yaşında olmaları ve 69 yaşını geçmemiş olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, ehliyet yenileme konusunda ise, 65 yaşını dolduran kişiler için 3 yılda bir, 80 yaşını dolduran sürücüler için ise artan riskler nedeniyle yenileme süresi 2 yılda bir zorunlu olacak şekilde belirlendi.