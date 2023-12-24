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Aralık ayınının sonuna gelinirken, yeni yıl öncesi ehliyet ve kimlik kartlarını yenilemek için vatandaşlar nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu. Çipli kimlik kartı için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından randevu alınarak nüfus müdürlüklerine gelen vatandaşların son günlerde arttığı görüldü.

Ehliyetini yenilemek isteyenler de nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199’dan randevı alarak nüfus idarelerinde işlemlerini gerçekleştiriyor.

EHLİYET VE KİMLİK KARTI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Son günlerde artan yoğunluğun arkasında ise zçellikle sosyal medyada yayılan “ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2023”, “yenilemeyenlere ceza kesilecek” iddialarının olduğu öğrenildi.

Yetkililer ise iddiaların aksine yeni kimlik kartı için bir son tarih olmadığını belirtirken; eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için son tarih ise 31 Aralık 2024.