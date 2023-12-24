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Orta Doğu'daki savaşta 3'üncü aya yaklaşıldı.

İsrail ordusu, saldırılarını tüm şiddetiyle sürdürüyor.

Yıllardır abluka altında olan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda, başta kadın ve çocuklar hedef alınıyor.

Sivillerin olduğu bölgeye gece-gündüz demeden bomba yağdıran İsrail, can kaybını giderek artırıyor.

55 bin konutun yerle bir olmasıyla bilanço ağırlaştı. Konuya ilişkin açıklama Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan geldi.

Can kaybı 20 bin 424 oldu

Yapılan açıklamada, bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verildi.

Buna göre; İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 20 bin 424'e yükseldi, yaralı sayısı da 54 bin 36 oldu.