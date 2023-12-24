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WanHaber/ÖZEL

İlk olarak 2017 yılında “Van Keledoşu”nun TÜRKPATENT tarafından tescillenmesiyle başlayan Van’a özgü ürünlerin tescil serüveni 2023 yılı itibariyle 16 ayrı ürüne tescil verilmesiyle devam ediyor.

Yöresel ürünlerin tescillenmesinde, belirgin bir niteliği, ünü veya belirli bir coğrafi alan ile özdeşleşmiş olan üretim biçimine sahip olması kriterleriyle TÜRKPATENT tarafından verilen ürün tescili, bölgenin tanıtımına ve yerel ürünlerin ön plana çıkarılmasına yönelik büyük önem taşıyor.

VAN’DAN 16 ÜRÜN TESCİL ALDI

Van’da, hammadde ve üretim faaliyetlerine göre ‘Mahreç İşareti’ ve ‘Menşe Adı’ Coğrafi İşaret Tescilleri ile 16 ürün Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Ticaret Borsası, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tescil ettirildi.

İlk olarak 2017 yılında işaret alan Van Keledoşu’nun ardından Murtuğa, Van Kavut, Van Kahvaltısı, Van Pastası, Van Sengeseri, Tandırda Van Balığı/Tandırda Van İnci Kefali, Van Ayran Aşı, Van Kürt Köftesi, Gevaş Fasulyesi ve Sıhke Kavunu belirgin bir niteliğiyle ön plana çıkan ürünlerin işaretlendiği Mahreç İşareti ile Coğrafi İşaret aldı.

Van Otlu Peyniri, Van Gül Reçeli, Erciş Üzümü, Çatak Cevizi, Bahçesaray Cevizi ürünleri ise tüm nitelikleri Van’da oluştuğundan ‘’Menşe Adı’’ ile tescil aldı. Son olarak 2023 Temmuz ayında Sıhke Kavunu ‘Mahreç İşareti’ alarak tescillendi.