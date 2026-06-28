İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına karşılık olarak Kuveyt ile Bahreyn'deki ABD askeri üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu.

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamayı yayımladı. Açıklamada, ordunun deniz ve hava kuvvetlerinin, ABD'nin son saldırılarına ‘kararlı bir karşılık’ verdiği bildirildi. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri ile Hava-Uzay Kuvvetleri’nin koordineli şekilde gerçekleştirdiği operasyonda, Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü ile Bahreyn'deki Selman Limanı'ndaki ABD Beşinci Filosu dahil toplam 8 önemli ABD askeri tesisinin vurulduğu kaydedildi. Operasyonun, Washington yönetiminin İran'a yönelik son askeri saldırılarına misilleme niteliğinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin kurallara uymayan bir gemiye yönelik müdahalesini gerekçe göstererek, İran'ın Hürmüz Boğazı kıyısındaki 5 noktasına saldırı düzenlediği ifade edildi. İran'ın, İslamabad Mutabakat Zaptı uyarınca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yönetiminden sorumlu olduğu vurgulanarak, kuralları ihlal eden gemilere yönelik müdahalelerin daha da sertleşeceği uyarısı yapıldı. Ayrıca Devrim Muhafızları Ordusu, ateşkesin ihlal edilmesinin İslamabad Mutabakat Zaptı'nın birinci maddesine aykırı olduğunu ve böyle bir durumun devam eden tüm süreçleri durduracağını aktardı.