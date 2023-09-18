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Kimlik ve ehliyet birleşimi, Türkiye'de 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan bir uygulama. Bu uygulama ile birlikte, vatandaşlar yeni kimlik kartlarına ehliyet bilgilerini de yükletebilirler. Bu sayede, vatandaşlar artık kimlik ve ehliyetlerini ayrı ayrı taşımak zorunda kalmamakta, tek bir kart ile hem kimlik hem de ehliyet bilgilerini kullanabilmektedirler.

Kimlik ve ehliyet birleşimi için gerekli belgeler şunlardır: Yeni kimlik kartı, Eski ehliyet (varsa), Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf, Randevu belgesi.

Randevu alınmalı

Kimlik ve ehliyet birleşimi işlemi için öncelikle randevu alınması gerekmektedir. Randevu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden veya Alo 199 çağrı merkezinden alınabilir. Randevu gününde nüfus müdürlüğüne gidildiğinde, başvuru sahibinin öncelikle kimlik bilgilerinin doğrulanması gerekmektedir. Ardından, eski ehliyet (varsa) teslim alınarak yeni kimlik kartına ehliyet bilgileri yüklenir.

İşlem tamamlandıktan sonra, başvuru sahibine yeni kimlik kartı teslim edilir. Randevuyla yapılan kimlik ve ehliyet birleşimi işlemleri için Nüfus Müdürlüğü'nden ücret alınmıyor.

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartların yenilenmesi gibi, kimlik kartlarından otomatik olarak silinecektir.

Öte yandan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması ile sürücü belgesi bilgilerini T.C. kimlik kartlarına taşıyanların sayısının 6 milyon 275 bine ulaştığını açıkladı.

KAYNAK:İNTERNETHABER