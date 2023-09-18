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Van Spor'un eski futbolcusu ve şimdilerin spor yorumcusu Batuhan Karadeniz, Galatasaray-Samsunspor maçını yorumladı.

Faslı yıldıza övgüler yağdıran Karadeniz, ülkedeki en iyi futbolcunun Hakim Ziyech olduğunu iddia etti.

"10 tane vursun 9'u içeride"

Ziyech, şu an Türkiye'de olan en iyi oyuncu. Bunun üzerine bir futbolcu yok şu an Türkiye'de. Tadic'ten iyi.

Hakim Ziyech'in ayağı, S400'den daha tehlikeli kardeşim. Gördüğü yere vurabilen bir ayak. Oradan 10 tane vursun 9 tanesi zaten içeride.

İlk maçında asist yaptı

30 yaşındaki futbolcunun bonservisi Chelsea'de bulunuyor. Deneyimli isim, İngiliz ekibine 40 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Başarılı oyuncu, Icardi'nin golünde ilk maçında asist yapmış oldu.

Kaynak: Ensonhaber