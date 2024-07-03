Van su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, yeni çekilen şebeke hattının ara sokaklara bağlantı çalışmasından dolayı bugün Edremit ilçesinin bazı noktalarında su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

Söz konusu çalışmalardan dolayı Süphan Mahallesi, Halilbey, Süphan 6, Süphan 5, Süphan 4, Memduh ve Diyar Sokakta bugün 11.00 – 17.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

VASKİ tarafından yapılan açıklamada; “Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirler alınmıştır. Çalışmanın tamamlanması ile birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.