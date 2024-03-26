Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın projeleri arasında yer alan güneş enerji santrali (GES) için geri sayım başladı.

Edremit ilçesinde güneş enerjisi üretimi hayata geçiyor. Eski Cami Mahallesi’nde 2.5 mw gücünde güneş enerji santrali kurma izinlerini alan Edremit Belediyesi, kendi enerjisini üretecek. 90 dönümlük arazinin 39 dönümü üzerine yaklaşık 6 bin adet panel kurulacak.

2021 yılının Eylül ayında resmi süreçleri başlatılan projenin ilk olarak VEDAŞ’ta düzenlenen protokol ile imzaları atılırken, bugün de İller Bankası ile Edremit Belediyesi arasında Sürdürülebilir Şehirler Projesi 2 - Ek Finansmanı kapsamında imzalar atıldı.

İmzalar, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Vekili Muhammed Ferit Yüksel, Daire Başkanı Şevket Altuğ Taşdemir ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say tarafından atıldı.

“KENDİ KENDİNİ AMORTİ EDECEK”

İmza sonrası hayırlı olsun dileklerinde bulunan ve güneş enerji santrali (GES) ile ilgili müjdeyi duyuran Başkan İsmail Say, santralin kurulum çalışmalarına kısa sürede başlayarak faaliyete geçirmek istediklerini belirtti.

Edremit Belediyesine gelir sağlayıcı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Say, ihtiyaçlarının 8 katı bir enerjinin üretileceğini kaydetti. Ciddi bir tasarrufun elde edileceğini vurgulayan Başkan Say, yıllık ortalama 13 bin 370 ağacın karbondioksit emilimine denk gelen 3 milyon 110 bin 280 kilogram karbondioksit salımının da önlenmiş olacağını söyledi.

Projenin Van’a ve Edremit’e hayırlı olmasını dileyen Başkan Say, vakit kaybetmeden kurulum çalışmalarının da start alacağını sözlerine ekledi.

Başkan Say; “İlçemize kazandırdığımız Güneş Enerji Santralimiz enerji sağlamakla birlikte doğaya da önemli ölçüde katkı sunacaktır. Parasal olarak da ele aldığımız vakit buradaki çalışma çok değerli ve çok kıymetli. İlçemizin yaşam standartlarının arttırılması konusunda parasal olarak da büyük imkanlar doğuracaktır. Belediye bütçesinden hiçbir meblağın harcanmayacağı gibi milli ekonomiye katkı sağlayacak olan tesisimiz kendi kendisini amorti edecek. İlçemize ilimize hayırlı olsun” dedi.