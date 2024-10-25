Korkunç depremlerin yüzü

Depremler genellikle tektonik, volkanik ve çöküntülerin ayrıntılı olarak sınıflandırılır ve her biri yer kabuğundaki fay hatlarında meydana gelen hareketlerle bulunur.

Dünya En Uzun Süren Depremleri

Dünyadaki en uzun süreli depremler arasında 1960 Şili depremi öne çıkıyor; bu deprem, 10 dakikaya yakın bir süre boyunca devam ederek birçok insanın hayatını mahvediyor. Ayrıca, 26 Aralık 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki Sumatra depremi, 10 dakika boyunca devam etti ve bu süre boyunca bölgesel gezegenin konumunda 1 cm hareket ettirdi.

Tsunami ve Yıkım

Sumatra depreminin ardından oluşan dev dalgalar, yalnızca Endonezya değil, Asya'nın kuzeyini ve Afrika'nın doğusunu da etkileyerek yaklaşık 230 bin insanın ölümüne neden oldu. Bununla birlikte 1 milyon 700 bin kişi evsiz kaldı; Bu durum, depremin ardından yaşanan büyük felaketlerden biri olarak kayıtlara geçti. Öte yandan 2011 Japonya depremi 6 dakika sürdü ve tsunamiyi tetikleyerek 19 bin can kaybına yol açtı.