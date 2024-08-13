Dünyanın En İyi Çorbaları Listesinde İlk 10'a Girmeyi Başaran Tek Türk Çorbası Açıklandı! Ne Kelle Paça Ne Mercimek...

Taste Atlas'ın yayınladığı dünyanın en iyi çorbaları listesi, Türk mutfağının gözbebeği çorbalarıyla ilgili şok edici bir gerçek ortaya koydu! Kelle paça ve mercimek çorbası listenin uzağında kalırken, Türkiye'den ilk 10'a giren tek çorba büyük bir sürpriz yarattı. İşte, dünyanın en iyi çorbaları arasında yer bulan o çorba!

Taste Atlas'ın son zamanlarda yayınladığı listelerde, dünyanın en kötü yemekleri arasında kara lahana çorbası ile gündem yaratmıştı. Ancak, şimdi sıra dünyanın en iyi çorbaları listesinde! Asya ülkelerinin yıldızları zirvede yer alırken, Türkiye'den sadece Gaziantep yöresine ait beyran çorbası ilk 10'a girmeyi başardı. Kelle paça ve mercimek çorbalarının uzakta kaldığı bu liste, beyran çorbasının uluslararası alandaki övgülerini kanıtladı.

Listenin detaylarına göre, beyran çorbası 8'inci sırada yer alırken, mercimek çorbası 16'ıncı sırada, domates çorbası ise 60'ıncı sırada bulunuyor. Cacık ise 90'ıncı sırada kendine yer buldu.

Dünyanın En İyi 100 Çorbası Listesi:

Bori-bori – Paraguay Rawon – Surabaya, Endonezya Soto Betawi – Jakarta, Endonezya Ramen – Japonya Yokohama-Style Ramen – Yokohama, Japonya

Beyran çorbasının yükselişi, Türk mutfağının uluslararası arenada ne kadar güçlü ve lezzetli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Gastronomi dünyasının büyüleyici bu sürprizi, Türk mutfağı adına büyük bir gurur kaynağı!