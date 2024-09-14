Kömürhan Köprüsü Uluslararası Başarı Kazandı

Bu ödül, Kömürhan Köprüsü'nün sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde mühendislikte ulaştığı zirveyi ve özgünlüğünü bir kez daha kanıtladı.

Köprünün Etkileyici Teknik Özellikleri

Bakan Uraloğlu, Kömürhan Köprüsü’nün 660 metre uzunluğunda olup, taşıt trafiğine ikişer şeritli olarak hizmet verdiğini ve 168,5 metrelik tek pilon ile 380 metrelik orta açıklığıyla dünya literatüründe 4. sırada yer aldığını belirtti. Köprünün, 25 adet çelik segmentten oluşan orta açıklığı ve 42 adet kablo imalatı, mühendislik harikası olarak değerlendiriliyor ve bu tasarımın ne denli etkileyici olduğunu gözler önüne seriyor.

Çelik Kullanımında Eyfel Kulesi ile Yarışıyor

Uraloğlu, Kömürhan Köprüsü inşasında kullanılan 7 bin ton çeliğin, Paris'in simgesi Eyfel Kulesi’nde kullanılan çelik miktarına eşdeğer olduğunu vurguladı. Ayrıca, köprünün montajında gerçekleştirilen kaynak işlemlerinin 450 kilometre uzunluğunda ve çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kabloların 853 kilometre uzunluğunda olduğunu belirtti. Bu veriler, köprünün inşasında kullanılan malzemenin büyüklüğünü ve mühendislik dehasını ortaya koyuyor.

Tamamen Yerli Kaynaklarla İnşa Edildi

Kömürhan Köprüsü ve Tüneli’nin yapımında, tasarımında ve kontrolünde tamamen yerli kaynakların kullanıldığına dikkat çeken Uraloğlu, bu projenin Türk mühendislerinin ve işçilerinin başarısı olduğunu vurguladı. Bu devasa yapı, Türkiye'nin mühendislikteki başarısını ve milli kaynakların gücünü yeniden kanıtlıyor ve bu tür projelerin ülkenin mühendislik kapasitesini ne kadar ileriye taşıdığını gözler önüne seriyor.

Güneş Enerjisi ile Geleceğe Yatırım

Bakan Uraloğlu, Kömürhan Köprüsü ve Tüneli’nin sunduğu avantajlar arasında yıllık 100 milyon lira tasarruf ve 2 bin 731 ton karbon emisyonu azalması olduğunu belirtti. Ayrıca, Kömürhan Güneş Enerjisi Santrali’nin kurulumunu tamamladıklarını ve bu santralin yıllık 6 milyon lira tasarruf sağlayacağını ifade etti. Köprünün enerjisinin güneşten sağlanması, çevre dostu bir yaklaşımı ve geleceğe yapılan yatırımı temsil ediyor.

Türkiye’nin Ödüllü Projeleri Sıralandı

Bakan Uraloğlu, önceki yıllarda hayata geçirdikleri projelerin de uluslararası ödüller kazandığını hatırlattı; Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 2019’da Dizayn kategorisinde, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 2021 ve 2022 yıllarında Proje Finansmanı, Ekonomi ve Yapım Metodolojisi kategorilerinde ödüller aldığını belirtti. Ayrıca, Zigana Tüneli ve Eğiste Hadimi Viyadüğü’nün de çeşitli kategorilerde ödül kazandığını vurgulayarak, Türkiye’nin mühendislikteki ilerlemesini ve uluslararası alandaki başarısını pekiştirdi.