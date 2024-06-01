Her yıl 2 Haziran Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlenen Van’da bu yıl Erciş Balık Bendinde kurulacak olan Van Kahvaltı sofrası, Van Ticaret Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde gerçekleşecek.

Bu yıl 5’incisinin düzenleneceği kahvaltı programının yoğun katılımlı geçmesi planlanırken, aynı zamanda 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Van’da ilk kez gerçekleşecek olan Van Kültür Yolu Festivali için de önemli bir tanıtım ayağı olacağı düşünülüyor.

Geçtiğimiz günlerde Van TSO tarafından yapılan paylaşımlarda, ““Kahvaltını hazırla, fotoğrafını veya videosunu çek, 2 Haziran Pazar günü #dünyakahvaltıgünü etiketiyle paylaş. Dünyanın en keyifli gününe sen de ortak ol.” sözleri yer aldı.

Dünya Kahvaltı Günü’nde birçok evde hazırlanan Van kahvaltı sofraları fotoğraflanarak sosyal medya hesaplarında paylaşılacak. 2 Haziran günü sabahın erken saatlerinden itibaren yine kahvaltı fotoğrafları çekilerek #dünyakahvaltıgünü etiketiyle paylaşılacak.

Yiyecekleri tamamen doğal ürünlerden olan, dünyaya ün salmış Van Kahvaltısı; Van balı, yoğurt kaymağı, sütkaymağı, yayık tereyağı, cacık, otlu peynir, örme peynir, beyaz peynir, kavurmalı-sucuklu yumurta, zeytin, murtuğa, kavut, gencirundan ve benzer ürünlerden oluşuyor.