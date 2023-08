Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Haber Bülteni

Edremit Belediye Başkanlığı Bahçesi’nde düzenlenen törene; Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail Say, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra kitabın editörü Prof. Dr. Suvat Parin ile kitaba katkı sunan bölüm yazarları katıldı.

PARİN: “EDREMİT EŞSİZ KOLEKSİYON ÖZELLİĞİ TAŞIYOR”

‘Bir Sahil Şehri Edremit’ isimli kitabın öyküsünü anlatan Prof. Dr. Suvat Parin şunları ifade etti: “Edremit bugün olduğu gibi dün de çok güzide bir yerleşim yeri olmuştur. Kültürel, dinsel ve toplumsal açıdan farklı birçok medeniyete mihmandarlık yapmıştır. Van Gölü’ne nazır konumu tarih boyunca Edremit’i sayfiye ve mesire alanlarının yoğunlaştığı bir yerleşim yeri haline getirmiştir. Edremit bugün bir su mühendislik harikası olan Şamram/Minua Kanalı’na ev sahipliği yapıyor. Bir bütün olarak bakıldığında aslında hem tarihsel hem de ekolojik anlamda Edremit eşsiz bir koleksiyon özelliği gösteriyor. Fakat bu nadide koleksiyonun gün yüzüne çıkartılmış çok az parçası var. Bu kitap çalışması bir bakıma, Edremit’in yitik hafızasına bir katkı, kaybolan koleksiyonun parçalarını gün yüzüne çıkartma amacı taşımaktadır.”

“VEFA BORCUMU ÖDEDİM”

Bir şehrin geçmişinin ve tarihsel kimliğinin bilinmesinin, şehrin hem mevcut sorunlarının çözümünde hem de geleceğinin planlamasında çok önemli bir enstrüman olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Suvat Parin, “O yüzden hayatlarımızı sürdürdüğümüz yerleşim yerlerine, yaşadığımız şehirlere ilişkin ne kadar çok bilgi elde edersek, aslında gelecek planlamalarımızı da o denli sağlam yapmış oluruz. Ben de Edremit’te yaşayan bir akademisyen olarak buraya vefa borcumu ödemek istedim. Edremit ile ilgili derli toplu bir kaynak yoktu. Edremit kitabı ile ilgili düşüncemi Edremit Belediye Başkanımız İsmail Say ile paylaştığımda her türlü desteği sunacağını ifade etti. Kitabın vücuda gelmesinde Başkanın çok katkısı var. Huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ederim” dedi.

“EDREMİT İÇİN ÖNCÜ BİR KİTAP”

Bu kitabın Edremit için öncü bir çalışma olduğuna işaret eden Prof. Dr. Parin, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Bu kitap Edremit için öncü bir kitap. Umarım bu kitap Edremit ile ilgili yapılacak çalışmalara öncülük eder. Edremit aslında tarihi paleolitik döneme dayanan eski bir yerleşim yeri. Taş atölyeleri ile ön plana çıkan Edremit başta Tuşba olmak üzere birçok şehrin yapılanmasında kilit rol oynayan bir şehir özelliği gösteriyor. Bunun yanında Edremit tarih boyunca dinginliği ile anılan şehir olmuştur. İnşallah hep birlikte ürettiğimiz bilgilere dayanarak Edremit’e yönelik yapılacak politikalarla

bu dingin şehir/slow city özelliğini koruyarak, yarınlara daha güzel, daha yeşil, denizle daha bütünleşik bir Edremit bırakırız. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

SAY: BU KİTAP HER EVDE YERİNİ ALACAKTIR

Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail Say, kitabın lansmanında yaptığı konuşmada bu kitabın el emeği ve göz nuru olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Suvat Parin ile konusunda uzman on hocanın büyük emeklerinin olduğunu ifade eden Başkan Say, iki yıl önce buna başladıklarını, bu kıymetli çalışmayı nihayete erdirmenin ve başta Edremitliler olmak üzere kamuoyu ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı. Başkan Say, “İnşallah her kütüphanede, her evde bu kitap yerini alacaktır. Edremit’in tarihini, kimliğini ortaya koyan bu çalışmayı herkesin okuması gerektiğine değinen Başkan Av. İsmail Say kentlilik bilincinin bu tür çalışmalarla gelişeceğini ifade etti.

“KIYMETLİ BİR ESER OLDU”

“ ‘Bir Sahil Şehri Edremit’ adlı bu özgün çalışmaya emek veren, zaman ayıran ve çalışmalarını kendileri ile paylaşan tüm hocalara teşekkür ediyorum” diyen Başkan Say, “Büyük emekler verilerek hazırlanan bu akademik eseri yayınlatmış olmak benim için apayrı bir mutluluk. Yol yaptık, asfalt yaptık, birçok sosyal belediyecilik faaliyeti yürüttük ama bu kitap hakikaten çok kıymetli bir eser oldu. Kültür Müdürlüğümüz, Basın Müdürlüğümüz ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitemiz başta olmak üzere birçok kişi, kurum ve kuruluşumuzun bu eserde yadsınamaz katkısı oldu. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu tür çalışmaların devamı gelir” açıklamalarında bulundu.

ERDEM: EDREMİT, VAN’IN BATIYA AÇILAN YÜZÜ

Edremit Kaymakamı Yücel Erdem ise, ‘Bir Sahil Şehri Edremit’ isimli kitabın bir mülki amir açısından çok önemli bir çalışma olduğunun altını çizen konuşmasında şunları ifade etti: “Bir kaymakam olarak Edremit’e geldiğimde bu çerçevede bir bilimsel kitabın elimde olmasını arzu ederdim. Fakat bu çalışmanın bundan sonra gelecek kaymakamlara önemli bilgiler sağlayacağını rahatlıkla ifade edebilirim. Başta Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve akademisyenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kitap Edremit’in biyolojik çeşitliliğinden tarihine, ekonomisinden sosyo-kültürel yapısına kadar birçok başlığı interdisipliner bir yaklaşımla ortaya koymuş. Bu kitabın ilerleyen zamanlarda her anlamda çok büyük katkılarını göreceğiz. Akademik anlamda büyük bir eksiklikti, büyük bir boşluktu. ‘Bir Sahil Şehri Edremit’ kitabı bu boşluğu büyük oranda doldurdu diyebilirim.”

PLAKET TAKDİMİ YAPILDI

Yapılan konuşmaların ardından Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail Say, Prof. Dr. Suvat Parin ile birlikte imzaladıkları ilk kitabı Edremit Kaymakam Yücel Erdem’e hediye ettiler. Başkan Say, akabinde kitapta bölüm yazarlığı yapan akademisyenlere günün anısına özel plaket takdim etti. ‘Bir Sahil Şehri Edremit’ kitabına bir bölüm yazarak katkıda bulunan Edremit Belediye Başkanı Av. İsmail Say’a ise plaketini Kaymakam Yücel Erdem ve Prof. Dr. Parin birlikte verdi. Edremit’in tarihsel ve toplumsal kimliğinde çok önemli bir yer tutacak ‘Bir Sahil Şehri Edremit’ kitabında şu bölümler yer alıyor: Dünden Bugüne Edremit, Sosyoekonomik Açıdan Edremit, Edremit’in Taşınmaz Kültür Mirası, Edremit Tarihi Üzerine Bir Değerlendirme, Minua (Şamran) Kanalı ve Tariria Bahçesi, Arşivlerde Unutulmuş Edremit Halk Kültüründen Örnekler, Edremit’te Göç Hareketleri ve Nüfus, Edremit’in Biyolojik Çeşitliliği, Edremit’in Tarım ve Hayvancılık Potansiyeli, Edremit’in Coğrafi Özellikleri, Edremit’in Mahalleleri Üzerine Bir Değerlendirme, Edremit’in Turizm Potansiyeli ve Edremit’in Bibliyografisi.