WanHaber / Fatma Öztürk
Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde 81 ilde, il müftülükleri tarafından düzenlenen “2023 Yılı Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı” Van İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programla gerçekleştirildi.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yaz okulu kapanış töreni, Merkez Yukarı Norşin Camii’nde düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık da katıldı.
İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, kursa katılım gösteren öğrencilere eğitim – öğretim hayatlarında başarılar diledi.