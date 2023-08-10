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Van Gölü kıyısındaki Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi'ndeki Ağin, Altınsaç ve Deveboynu koyları, görenleri hayran bırakıyor. Teknelerle ulaşılabilen koylar, bozulmamış doğal yapısıyla turistleri bekliyor. Van Gölünün eşsiz koylarından biri olan, doğa sevenlerin ve doğa gruplarının sık sık, doğa yürüyüşleri yaptığı İnköy, özel olarak kiralanan tekneler ile de ulaşılabiliyor.

Van Gölü'nde Ağin mevkiindeki koylar, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki güzellikleri aratmıyor. Eşsiz doğası, masmavi suyu, kumsalı ve yeşiliyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan koylar, keşfedilmeyi bekliyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nün koyları ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Birçok güzelliği bünyesinde barındıran Van Gölü koyları, hem coğrafyasıyla hem de tarihi yapılarıyla yerli- yabancı turistleri ağırlıyor. Eşsiz doğası, masmavi suyu, kumsalı ve yeşiliyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan koylar, doğaseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Van merkeze 86 kilometre, Gevaş İlçesi'ne ise 46 kilometre uzaklıkta bulunan Van Gölü sahilindeki Altınsaç Koyları, manzarası ile yerli ve yabancı binlerce turistin ilgisini çekiyor. Yıllarca tanıtım eksikliğinden dolayı adeta turizmden mahrum bırakılan Altınsaç ve İnköy bölgesi şimdi turist bekliyor.

Vatandaşlar ise Van Gölü'nün güzel koylarının mutlaka tanıtılması gerektiğini ve bu bölgelerin turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, "Altınsaç ve İnköy bölgeleri belki de Türkiye'nin en güzel koylarına sahip. Fakat ilgisizlikten dolayı bu bölgeler bizim şehrimizdeki insanlar tarafından ziyaret edilmiyor. Oysa ülkemizdeki tur operatörleri turistlerin gezmesi gereken yerleri programlarken, mutlaka bu bölgeleri de program dahiline almalılar. Ayrıca bir kilisesi bulunan Altınsaç bölgesi Van'ımızın en güzel bölgelerinden biridir. Van Gölü'nün etrafında bulunan koyların her biri birbirinden muhteşem. Ağin, İn köyü, Altınsaç koyu, buraların gezilip görülmesi gereken yerler. Buralar çok bakir yerler çok tanınmıyor. Buralar tanınırsa Van ve bölge için çok faydalı olur. Van Gölü havzası bir büyük hazinedir. Bu hazineni yeterince tanıtılmadığı ortadadır. Dünyada bu kadar büyük bir hazineye sahip olan bir başka ülke yok. Dünyada Van Gölü benzeri bir göl yok. Van Gölü havzasındaki koylar el değmemiş bakir koylardır. Umarız yetkililer harekete geçer ve Van Gölü'nün büyüleyen koylarını en güzel şekilde turizme kazandırır" ifadelerini kullandılar.

Van Bölge Gazetesi