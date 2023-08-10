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İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçede ücretsiz hizmet veren kadın spor merkezleri, yoğun ilgi ile karşılaşıyor. Açıldığı günden bu yana aralıksız hizmet veren kadın spor merkezleri, binlerce kadının hayatlarını değiştiriyor. 4 ayrı noktada hizmet veren merkezde kadınlar bir yandan spor yapma imkanına kavuşurken, bir yandan da sosyalleşiyor.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Celal Güneş, Van’da kadınların spora erişmede dezavantaj yaşadığını gözlemlediklerini ifade ederek, bu çerçevede çalışma başlattıklarını söyledi. İpekyolu Belediyesi olarak mülki amirlerin destekleri ile Van’da 4 adet kadın spor merkezleri açtıklarını belirten Güneş, “Kadın spor merkezlerimizde yılda 20 bin kadın yararlanmaktadır. Merkezlerimizin en önemli özelliği tamamen kadın personellerden oluşmasıdır. Kadınlar burada sporlarını profesyonel hocalar eşliğinde yapıyorlar. İpekyolu Belediyesi olarak bu tür tesisleri açmaya devam edeceğiz. Çünkü Van kadınların spora yönelik teveccühleri çok yüksek. Bizde bu durumdan keyif alıyoruz” dedi.

4 adet spor merkezinde yaklaşık 50 kadın antrenörün hizmet verdiğini ifade eden Güneş, “Burada bir yandan kadınlara ücretsiz spor olanağı sunarken bir yandan da kadın antrenörlerin istihdamına katkı sağlıyoruz. Her şey İpekyolu’ndaki kadınlar için. İpekyolu’nda kadın olmanın ayrıcalığını İpekyolu Belediyesi olarak inşallah yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

Spor Eğitmeni Fatma Şimdi ise kadınların spor merkezinde hem sosyalleştiğini hem de ideal kilolarına ulaştıklarını aktararak, “Bu salonlarımız buna çok güzel ön ayak oldu. Burada uzman eğitmenler ile birlikte kadınların rahatsızlıklarına bir nebzede olsun destek oluyoruz. Kiloları yüzünden dışarıya çıkamayan obez arkadaşlarımız için kadın spor merkezlerimizde onlara uygun aletleri tespit ettik ve o şekilde salonumuzu dizayn ettik. Şu anda büyük ölçüde kilo verdiklerini, onların sosyal olarak çevrelerin genişlediğini ve en önemlisi kadınların buradan mutlu olarak yarıldıklarını gözlemleyebiliyoruz” dedi.



Diyetisyen hizmeti ile birlikte kadınlara ayrıca psikolojik destek de verdiklerinin altını çizen Şimdi, “Kadınlar burada hem kilo veriyorlar hem de onlara psikolojik destek sağlıyoruz. Kadınlarımızın yoğun talepleri var ve hala talepler devam ediyor. Van’da yaşayan kadınların spor anlamında, sosyalleşme anlamında ve ideal kilolarına ulaşmaları anlamında bir nebzede olsun yardımcı olmak bizler için çok büyük mutluluktur” diye konuştu.

İpekyolu Belediyesi tarafından hizmete sunulan kadın spor merkezleri sayesinde daha önce hareketsiz olan hayatlarının hareketli hale dönüştüğünü vurgulayan kadınlar da böyle bir imkanı kendilerine sunan İpekyolu Belediyesine teşekkür etti. İHA