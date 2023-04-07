14 Mayıs öncesi ittifaklar ve milletvekilliği listeleri son şeklini alıyor.

Bu kapsamda AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek istedi.

Önder Aksakal AK Parti'ye iadeiziyarette bulundu.

Binali Yıldırım'ın ziyaretinin ardından AK Parti'ye gelen ve görüşme gerçekleştiren Aksakal görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklemeyi doğru bulduk"

DSP Lideri, önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

Aksakal şöyle konuştu:

"Yaşadığımız sıkıntılı dönemde bir güç olarak birlikte yürümeyi arzuladırlar. Genişlemesine değerlendirdik. Siz de yakından takip ediyorsunuz. DSP’nin var oluş amacı Türkiye’nin bayrağının ve anayasanın ilk maddesinin korunması. Bu partide o amaçla kuruldu.

Devlet tecrübesini özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gerek terörle mücadele kapsamında gerek Türkiye'nin kararlı duruşunu dünyaya göstermesinde büyük emek sarfetmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklemeyi doğru bulduk."

"AK Parti listelerinden TBMM'ye gireceğiz"

Seçime de parti olarak girmeyeceklerini belirten Aksakal, AK Parti listelerinden TBMM'ye gireceklerini söyledi.

Aksakal, "Seçimlere katılmıyoruz, AK Parti listelerinden parlamentoda yerimizi alacağız." dedi.

Ensonhaber