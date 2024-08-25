Şanlıurfa’da bir dönercinin TikTok üzerinden yaptığı canlı yayın, korkunç bir saldırıya sahne oldu. Müşterisine döner hazırlarken, ansızın silahlı saldırıya uğrayan dönerci, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Ancak olayın en sarsıcı yanı, bu kanlı saldırı sırasında dönerinin hazırlanmasını bekleyen kadın müşterinin soğukkanlı tavrıyla dikkat çekmesiydi.

Dönerci, sosyal medya platformu TikTok’ta canlı yayın yaparken yaşanan bu vahşet, adeta bir kabusa dönüştü. Aniden dükkana giren saldırganın tabancasından çıkan kurşunlar, dönercinin bedenini hedef aldı. Kurşunların isabet etmesiyle dönerci yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar olaya tanık olup yardım etmek için hemen harekete geçti.

Ancak, tüm bu dehşet dolu anlar yaşanırken, döner tezgahının önünde siparişini bekleyen kadın müşteri, sanki hiçbir şey olmamış gibi sakinliğini koruyarak adeta kan dondurdu. Olayın ardından, bu kadının tepkisizliği sosyal medyada büyük bir infiale yol açtı.

Şanlıurfa’da gerçekleşen bu trajik olay, saldırının soğukkanlılığı kadar, olay anında yaşanan bu şok edici kayıtsızlıkla da hafızalara kazındı.