Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde bir araya gelen doğaseverler, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan İncekaya köyüne doğru yürüyüş düzenledi. Rehberler eşliğinde patika yolda yaklaşık 8 kilometre yürüyüş yapan doğaseverler, hem çevre bilinci oluşturmayı hem de bölgenin tarihi dokusuna dikkat çekmeyi amaçladı.

Etkinliğe katılan doğasever Dilruba Ercan, "Van Gölü maalesef her geçen gün kirleniyor. Bu tür etkinliklerle hem doğaya olan sevgimizi gösteriyoruz hem de Van Gölü gibi eşsiz bir doğal mirasa sahip çıkılması gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi.