Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla 50'ye yakın ülkenin desteğiyle oluşturulan "Küresel Sumud Filosu"na bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı. Bu kapsamda Van'da çok sayıda sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle kurulan Van Filistin'e Destek Platformu tarafından Beşyol Meydanı'nda basın açıklaması düzenlendi.

Platformun Dönem Sözcüsü Hayati Beyde, burada yaptığı açıklamada, Gazze halkının maruz kaldığı zulmün bütün insanlığın ortak meselesi olduğunu belirterek, ablukanın bir an önce kaldırılması gerektiğini belirtti. Dönem Sözcüsü Beyde, "7 Ekim Aksa Tufanı'ndan bugüne yaşanan gelişmeler bir kez daha göstermiştir ki tarihî bir yol ayrımındayız: Ya uyanacağız ya da bir yüzyıl daha aşağılanarak yaşayacağız.

İnsanlığı uyandırmak için yola çıkan ve küresel vicdanın sesi olan Sumud Filosu'na destek vermek için toplandık. Gazze halkı, 700 günü aşkın bir süredir tarihin en ağır kuşatma ve saldırılarına maruz bırakılmakta; yaklaşık 20 yıldır vahşi bir abluka altında tutulmaktadır. Bizler, bu insanlık dışı ablukayı kırma girişimini desteklemek ve insanlığın vicdanına seslenmek için buradayız. Gazze'deki abluka, sistematik aç bırakma politikaları ve aralıksız bombardımanlar; kadın, çocuk, yaşlı demeden on binlerce sivilin ölümüne yol açmıştır.

Bu insanlık suçunun başlıca destekçisi olan ABD, bugün sözde müzakere söylemiyle dünyayı oyalarken; siyonist rejim, Gazze'nin tamamını işgal etme planlarını pervasızca sürdürmektedir. Gazze'nin yalnızlığından ve dünyanın sessizliğinden cesaret alan terör şebekesi, terörist eylemler yaparak artık ülkelerin egemenliğini ve bağımsızlığını hiçe saymaktadır" dedi.

Global Sumud Filosu'na katılmak üzere Tunus'a giden ancak geri dönmek zorunda kalan Vanlı aktivist Şerif Bilgin ise yaşadıklarını anlattı. Basın açıklaması yapılan duanın ardından sona erdi.