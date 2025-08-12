Van'ın Gevaş ilçesi ile Bahçesaray ilçesi arasında yer alan tarihi kervan yolunda doğaseverler tarafından 20 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmak, tarihi yolları yaşatmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe Van, Bitlis ve çevre illerden gelen yaklaşık 20 kişilik bir grup katıldı.

Katılımcılar, sabah erken saatlerde Gevaş ilçesinden başlayarak zorlu ama bir o kadar da etkileyici manzaralara sahip kervan yolunda yürüyüşe başladı. Yaklaşık 10 saat süren yürüyüş boyunca katılımcılar, dağların eteklerinde yer alan eski taş yolları, endemik bitki türlerini ve doğal su kaynaklarını yakından görme fırsatı buldu.

20 kişi ile birlikte bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyleyen Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dr. Erdoğan Özel, "Bu bölge hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle eşsiz bir rota. Eski kervan yolu. Geçmişte Bahçesaray ile Gevaş arasında ticaretin yapıldığı bir geçit niteliğindeydi. Şimdi ise doğaseverler için harika bir yürüyüş rotası oldu. Amacımız bu güzellikleri daha fazla kişiye tanıtmak ve doğa bilincini artırmak" dedi.