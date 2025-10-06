Sohbet, komedi ve eğlencenin olduğu “Doğan ile Olta Show” adlı program, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü Vanlılarla buluşacak.

Etkinlik, Van Uygulama Oteli Konferans Salonu’nda (Eminpaşa Mahallesi, İpekyolu Bulvarı) gerçekleştirilecek. İzleyicilere neşeli ve samimi bir atmosferde kısa bir mola sunmayı amaçlayan etkinlik, “kısa bir teneffüs” başlığıyla duyuruldu.

Programda, başarılı sahne performanslarıyla tanınan Doğan ve ekibi, günlük yaşamdan kesitleri mizahi bir dille izleyiciye aktaracak. Keyifli sohbetler ve kahkaha dolu dakikalarla Vanlı sanatseverler keyifli anlar yaşayacak.

BİLETLER ÜCRETSİZ VE SINIRLI

Van Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Sürekli Eğitim Merkezi ve Etüt Merkezleri üzerinden ücretsiz bilet temin edebilecek. Bilet sayısı sınırlı ve ücretsizdir.” denildi.

11 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Stand Up gösterimi saat 18.00’de başlayacak.