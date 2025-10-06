Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Beytepe İlkokulu'nda iki bakanlık arasındaki işbirliği protokolünü imzaladı.

Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, teknolojik ve dijital dönüşümün baş döndürücü hızla geliştiği dönemden geçildiğine işaret ederek, sistemlerine teknolojiyi bütün unsurlarıyla entegre ettiklerini anlattı. Sadece Türkiye değil, dünyada da daha verimli ve kaliteli üretim yapabilmek için mutlaka etkin tedrisattan geçme zorunluluğu olduğunun altını çizen Yumaklı, bu sayede sürdürülebilir, rekabet gücü yüksek tarımsal üretim yapmanın mümkün olduğunu söyledi.

Bir yandan çiftçilerin yaş ortalamasının nasıl düşürülebileceğini düşünürken, diğer yandan da gençlerin tarımsal üretimin içinde yer almasıyla ilgili birçok projeyi geliştirdiklerini anımsatan Yumaklı, "İki hafta önce Teknofest'te, savunma sanayimizdeki başarının ruhunu gördük. Artık bu ruhu, tarımsal üretim teknolojilerine de taşıma zamanı geldi. Teknofest, bize tarımsal üretimde, gıdada tam bağımsızlık yolunda atılacak yerli ve milli AR-GE çalışmalarının, ufuk çizgisini de göstermiş oldu. Bu vizyonun temel merkezi de artık tarımsal teknoloji kümelenmesi şeklinde tezahür edecek." diye konuştu.

"7 farklı konuyu hayata geçireceğiz"

Yumaklı, amaçlarının gıdada tam bağımsızlık, modern çiftçilik ve teknolojinin entegrasyonu olduğunu vurgulayarak, gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi verdi. Bugün imzaladıkları 7 farklı konuyu içeren "çatı protokolle", eğitim çalışmalarını geliştireceklerini ve bunlara yenilerini ekleme fırsatı bulacaklarını bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2029 yılı sonuna kadar devam edecek bu protokolle, 7 farklı konuyu Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte hayata geçirmiş olacağız. Protokolde, özellikle tarımsal eğitim, yeşil vatanın korunması, su verimliliği, doğa ile yaşam, dijital dönüşüm, okulda çiftlik gibi projeler yer alıyor. Tarımsal eğitime yönelik, günün şartlarına göre her alanda sektörün bilgiye ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Yumaklı, çocuklara, ailelere ve velilere çağrıda bulunarak, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, 7'de 77'ye ağaç dikmek için ayırdığımız alanlara bekliyorum. Bu daveti yapıyorum. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyacağız, geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yusuf Tekin: Tabiat, etrafımızdaki varlıklar ve canlılar, hepsinin üzerimizde hakkı var

Bakan Tekin ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Beytepe İlkokulunda, iki Bakanlık arasında tarım, orman, hayvancılık, su yönetimi, çevre ve gıda sektörlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, öğrencilerde ve toplumda çevre bilinci, tarımsal üretim, su verimliliği, gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık oluşturulmasını hedefleyen "çatı protokolü" imzaladı.

Burada konuşan Tekin, Bakanlık olarak toplumun tamamıyla ilgili eğitim öğretim faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.

Zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin yanı sıra toplumun tamamının hayat boyu öğrenme kapsamındaki halk eğitim merkezlerine, olgunlaşma enstitülerine ve çeşitli kurslarla beraber Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ilgi alanına girdiğini aktaran Tekin, bu kapsamda protokolün yetişkin eğitimlerini de destekleyeceğini ifade etti.

Bakan Tekin, son 3 yıldır eğitim öğretim başlarken belli konulara dikkati çekmek üzere okullarda ilk haftanın farkındalık vurgusuyla başladığını dile getirerek, bu yıl "Aile Yılı" ve "Yeşil Vatan" olmak üzere iki farklı temayı gündemlerine aldıklarını söyledi.

Yaz aylarında çıkan orman yangınlarına değinen Tekin, "Yaz ayları boyunca, Sayın Bakanımız ve çalışma arkadaşları çok yoğun bir şekilde hepimizin içini acıtan, içimizde bir yara olarak kalan orman yangınlarıyla mücadele etti. Dolayısıyla, biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu çabasına destek olabilecek bir farkındalık oluşturma amacıyla bunu yaptık." dedi.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana omurgalarından bir tanesinin çocuklarda vatan ve tabiat sevgisi gibi kavramları "erdem-değer-eylem modeli" çerçevesi içerisinde kazandırmak olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bu tema, yani bu yıl eğitim öğretim yılında başladığımız tema da bizim için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni tamamlayan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrenme çıktılarıyla çok yakından alakalı bir konu. Tabiat, etrafımızdaki varlıklar ve canlılar, hepsinin üzerimizde hakkı var. Hepsinin kullanımı ile ilgili olarak saygı duymamız gereken ilkeler var. Biz, bunları çocuklarımıza Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile beraber sunmak istiyoruz. İlk haftaki etkinliğimizde seçtiğimiz temanın bizim açımızdan böyle bir önemi de mevcut. Biz, bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile yıl içerisinde çok farklı etkinlikler yapacağız."

"Ormanları muhafaza etme aşkıyla hareket eden bir ordunuz olacak"

Bakan Tekin, Bakan Yumaklı ile "Yeşil Vatan" etkinliklerini kapsayan, il ve ilçelerdeki okullarda bir motivasyon unsuru olsun diye farklı projelerin gündeme getirilmesine yönelik görüşmeler yaptıkları bilgisini verdi.

Hayat boyu öğrenmeden başlayan ve bütün yetişkin eğitimlerini içeren kurslar açacaklarını anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Okullarımızda suyun tasarruflu kullanılmasından, orman yangınlarının önlenmesine kadar bir dizi alanda ortak etkinlikler yapabileceğimiz bir dönem olsun istiyoruz. Bu vesileyle Sayın Bakanımıza aslında şöyle bir taahhütte de bulunmak istiyorum. Bizim 18 milyon öğrencimiz, yaklaşık 1,2 milyon da öğretmenimiz var. Dolayısıyla, Sayın Bakanım önümüzdeki yaz eğer eğitim öğretim faaliyetlerimiz başarılı olursa 20 milyon orman sevgisiyle, ormanları muhafaza etme aşkıyla hareket eden bir ordunuz olacak."

"Eğitim öğretim yükü sadece öğretmenlerin üstesinden kalkabileceği bir yük değil"

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçen yıl Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin yayımlandığını anımsatarak, mesleki ve teknik eğitimde çok ciddi yenilikler getirdiklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile tarım meslek liselerinin nitelikli eleman temini konusunda ilgili genel müdürlüklerin çok yoğun ilişki kuracağını ifade eden Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğitim öğretim yükü, talim ve terbiye vazifesi sadece ve sadece Bakanlığın, okulların veya öğretmenlerin üstesinden kalkabileceği bir yük değil. Dolayısıyla, bu yükü omuzlamamızda bize toplumun farklı kesimlerinden destekler bekliyoruz. Bu desteklere açık olduğumuzu da her ortamda ifade ediyoruz. Üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, bakanlıklar ve kamu kurumları bize bu süreçte destek olurlarsa mutlu oluruz. Hepsinin desteğini bekliyoruz. Bu vesileyle Tarım ve Orman Bakanımıza ve ekibine, bizim bu mücadelemizde, ülkemizin, milletimizin bu yolculuğunda destek olmak arzusunu dile getirdikleri ve bu konuda çaba sarf ettikleri için teşekkür ediyorum."

Bakan Tekin, protokol öncesinde geldiği Beytepe İlkokulunda öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Okul bahçesinde oyun oynayan çocukları izleyen Tekin, onların halı saha isteklerinin ardından ilgililere okula halı saha yapılması için talimat verdi.

Yumaklı ile sınıfları da gezen Tekin, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ziyaret sırasında sınıftaki bir öğrenci keman dinletisi sundu.

Protokolün ardından Beytepe Ortaokulunu da ziyaret eden iki Bakan, burada da öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenler odasında öğretmenlerle görüşen iki Bakan, okulda öğrenciler tarafından geliştirilen projelere ilişkin bilgi aldı.

Tekin ve Yumaklı, daha sonra okulun bahçesine ağaç dikti.