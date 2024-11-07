Nesine 2. Lig'in 11. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler ve yardımcıları belirlendi.

Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK, 11. hafta maçında deplasmanda Diyarbekir Spor A.Ş. ile karşılaşacak.

Diyarbekir Spor A.Ş. – Artı Değer Van Spor FK maçında hakem Melih Aldemir düdük çalacak.

Mete Topcu ve Berk Tezcan’ın yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada Seyfettin Alper Yılmaz da 4. hakem olarak görev alacak.

Diyarbekir Spor A.Ş. – Artı Değer Van Spor FK maçı 10 Kasım Pazar günü Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha’da oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.