Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için tüm kararlılığıyla çalışmalarına devam ediyor..

Şırnak'ta terör örgütünden temizlenen Gabar ve Cudi Dağları'ndan adeta petrol fışkırıyor..

Türkiye'nin yeni enerji kaynağına dönüşen bölgede yapılan sondaj faaliyetleri sonucu açılan 28 kuyuda günlük 37 bin varil petrol üretimine ulaşıldı. Hedef ise 2024 yılı sonunda günlük 100 bin varile ulaşmak..

Son olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin çeşitli yerlerinde yeni kuyuların açılması için çalışmalar hızlandırıldı.

Bismil ilçesinde seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bölgedeki petrol çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Günlük 15 bin varile yakın petrol üretiyoruz"

Daha önce adı terörle anılan Gabar'da, Kato'da, Bestler Dereler bölgelerinde petrol aramaya başladıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

Diyarbakır bizim için önemli bir petrol yeri. Günlük 15 bin varile yakın petrol üretiyoruz. İnşallah yeni keşiflerle bunu daha da yukarı götüreceğiz. Daha önce terörle anılan, terörden dolayı gidilemeyen yerlerde şimdi Türkiye'nin en büyük petrol üretimlerini yapmaya başladık.

"Daha çok üreteceğiz"

Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığının yolu da buralardan geçiyor. Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında ürettiğimiz kendi doğal gazımızı artık evlerde kullanmaya başladık. Daha çok üreteceğiz.

Yeni keşiflerle ve daha yeni petrol aramalarıyla Türkiye'yi enerjide bağımsız kılacağız. Bu uğurda bu mücadeleyi gösteriyoruz. Türkiye bugünden daha güçlü, müreffeh, insanların huzur içerisinde daha mutlu bir şekilde yaşadığı bir ülke haline gelecek. Biz buna inanıyoruz. Bu uğurda gece gündüz çalışıyoruz.