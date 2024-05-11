Sigara içme tartışmasının kavgaya dönüştüğü bir genelevde, genelev patronu M.D., beyzbol sopasıyla müşteri S.A.'yı başından yaraladı. Bu saldırı sonucunda genç adam beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı ve yaşam savaşı veriyor.

Olay, Bismil İlçesi'nde alkol alan 5 arkadaşın Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde bulunan bir geneleve gelmeleriyle başladı. Müşterilerle kadınların ücret konusunda anlaşma yaptıkları bir evde yaşanan sigara içme tartışması, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu kavgada genelev patronu, müşteriye arkadan beyzbol sopasıyla saldırdı ve genç adam ciddi şekilde yaralandı. Olayın ardından müşteri hastaneye kaldırıldı ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Olay yerindeki güvenlik kamera kaydı bulunamazken, tanıkların ifadeleri ve diğer arkadaşların sorgusu sonucunda olay aydınlatıldı. Genelev patronu tutuklanarak cezaevine gönderilirken, beyin kanaması geçiren genç adamın hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi verildi.