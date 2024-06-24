Gazze'deki durumu da vurgulayan Fidan, "Gazze'deki katliam, insanlığı ortadan ikiye bölen bir soykırım" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ukrayna-Rusya çatışması ve İsrail'in Gazze'yi işgaline dikkat çeken Bakan Fidan, "Teknolojik üstünlük kimde olacak?" sorusunu da gündeme getirdi.

Fidan, Gazze'deki ateşkesin sağlanamamasını eleştirirken, uluslararası sistemin devam eden katliama müdahale etmemesini büyük fay kırılmalarının etkilerini daha da göstereceği şeklinde yorumladı. Ayrıca, terörle mücadele konusunda problemli oldukları ülkeleri de belirterek, Türkiye'nin terörle mücadeledeki ciddiyetini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın bu çarpıcı açıklamaları, uluslararası ilişkiler ve dünya siyaseti açısından önemli bir gündem maddesi olarak dikkat çekiyor.