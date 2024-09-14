Şanlıurfa'da gelen ihbar sonrası harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde dilencilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Hastane bahçesinde dilencilik yapan bir kişi, zabıta ekiplerince yakalanarak zabıta karakoluna götürüldü.

DİLENCİYE 2 BİN 52 LİRA İDARİ CEZA

Dilencinin üzerinde yapılan aramada, ceplerinden toplamda 13 bin 700 lira çıktı.

Paralar, 6 zabıta personeli tarafından sayıldı.

Dilenciye, 2 bin 52 lira idari ceza kesildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA