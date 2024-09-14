Şanlıurfa'da gelen ihbar sonrası harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde dilencilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Hastane bahçesinde dilencilik yapan bir kişi, zabıta ekiplerince yakalanarak zabıta karakoluna götürüldü.
DİLENCİYE 2 BİN 52 LİRA İDARİ CEZA
Dilencinin üzerinde yapılan aramada, ceplerinden toplamda 13 bin 700 lira çıktı.
Paralar, 6 zabıta personeli tarafından sayıldı.
Dilenciye, 2 bin 52 lira idari ceza kesildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA