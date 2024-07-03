İddianameye göre, İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te gerçekleştirilen operasyonda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. 5 Kasım 2023'te ise Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 16 kişi tutuklanmış ve 27 şirkete kayyum atanmıştı.

Savcılık, Dilan Polat'ın suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladığı, yasadışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu ve suç örgütü kurduğu iddiasıyla 27 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Haber, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamındaki son gelişmeleri aktarmaktadır.