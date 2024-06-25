Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Van’da bugün bazı ilçeler için yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojik tahminlere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinde ve Hakkari'de öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, Van genelinde tahmini hava durumu ise şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 29
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 29
Edremit: Parçalı ve az bulutlu 29
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 34
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Çatak: Parçalı ve az bulutlu 34
Erciş: Parçalı ve az bulutlu 30
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 29
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 31
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29