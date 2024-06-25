Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Van’da bugün bazı ilçeler için yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojik tahminlere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinde ve Hakkari'de öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, Van genelinde tahmini hava durumu ise şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 29

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 29

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 29

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 34

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Çatak: Parçalı ve az bulutlu 34

Erciş: Parçalı ve az bulutlu 30

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 29

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 31

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29