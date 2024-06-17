Sosyal Medyanın Merak Ettiği İsim: Diamond Tema Kimdir?

📢 Şok Tartışma! YouTube'da Gündem Olan İsim Diamond Tema Kimdir, Ne Mezunu ve Neden Gündemde?

YouTube'da şeriat yanlısı sosyal medya fenomeni Asrın Tok ile agnostik yazar Diamond Tema arasında gerçekleşen tartışma, geniş yankı uyandırdı. Bu tartışmanın ardından hakkında soruşturma açılan Diamond Tema, merak konusu oldu. İşte detaylar...

Diamond Tema Kimdir, Nereli?

Doğum: 1994, Arnavutluk

1994, Arnavutluk Medeni Durum: Evli

Evli Meslek: Agnostik Yazar ve YouTuber

Agnostik Yazar ve YouTuber Eğitim: Türkiye'de tamamlandı

Türkiye'de tamamlandı Diğer Bilgiler: 2 yıl Yunanistan ve İtalya'da yaşadı, yerel TV'lerde yayın yönetmenliği yaptı, Osmanlı Tarihi belgeselleri çekti.

2 yıl Yunanistan ve İtalya'da yaşadı, yerel TV'lerde yayın yönetmenliği yaptı, Osmanlı Tarihi belgeselleri çekti. Kitap: "Agnostisizm ve İlâhi Tragedya"

Diamond Tema Neden Gündemde?

Diamond Tema, katıldığı bir YouTube kanalında şeriat tartışmaları sırasında kullandığı ifadelerle dikkatleri üzerine çekti. Tartışmada, "Şeriatın haricindeki hiçbir sistemde 6 yaşındaki bir kızla evlenemezsin" diyerek büyük bir yankı uyandırdı. Bu sözlerinin ardından hakkında halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Resmi Açıklama:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yer6 adlı programda Peygamber Efendimize hakaret eden Diamond Tema isimli şahıs hakkında TCK 216/2. ve 3. fıkralarda düzenlenen halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı. Program hakkında erişim engeli de talep edildi." ifadelerini kullandı.

Diamond Tema’dan Açıklama:

Diamond Tema, soruşturma hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyiyim arkadaşlar, sorun yok. Suç işlemedik, kaynaklarıyla konuştuk. Ne hukuken ne de ahlaken ortada bir sorun yok. İfademizi verir, duruşmaya çıkarız, olur biter. Olayı bir dinsizin bir şeriatçıyı çürütmesinden, bir dinsizin peygambere küfretmesi gibi bir boyuta getirdiler. Tamamen algı operasyonu. Ne küfür var ne iftira." dedi.

Diamond Tema hakkındaki bu tartışmalı durum, sosyal medyada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Gelişmeleri takip etmek için bizi izlemeye devam edin!