Kanun teklifi, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması için çeşitli düzenlemeler içeriyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifinin detaylarını açıklayarak, yüksek maaşlara yeni sınırlamalar getirildiğini belirtti.

Yapılan düzenlemelere göre, kamu görevlilerinin yönetim kurulu üyeliği gibi ek görevlerinden aldıkları yüksek maaşlar belirli bir sınırın üzerine çıkamayacak. Bu sınırlama, 2024 yılı için 92 bin lira olarak belirlendi. Belirlenen üst sınırların üzerinde yapılan ödemeler ise bütçeye gelir kaydedilecek.

Ayrıca, tasarruf tedbirlerine uymayan kamu görevlilerine disiplin cezaları ve hatta işten çıkarma gibi yaptırımlar uygulanacak. Kanun teklifi ayrıca, BOTAŞ'ın doğalgaz ithalatıyla ilgili vergi ve cezaların karşılanması konusunda da düzenlemeler içeriyor.

Özellikle hibrit araçlara yönelik ÖTV oranlarının yeniden düzenlenmesi ve deprem bölgelerindeki belediyelere destek sağlanması gibi önemli düzenlemeler de kanun teklifinde yer alıyor. İller Bankası'nın finansman süreçlerine ilişkin sermaye tavanının yükseltilmesi de dikkat çeken bir diğer düzenleme olarak öne çıkıyor.