Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Parti’nin İstanbul’un Esenyurt ilçesi için kent uzlaşısı adı altında iş birliği yaptığını belirterek, "İstanbul'da PKK'nın partisinin büyük bir ilçe belediyesi olacak. Bu İstanbul'un güvenliği için sorundur. Elbette devlet gereğini yapacaktır. Eğer seçilen belediye başkanı terörle arasına mesafe koymazsa, teröristleri belediyeye doldurursa, belediyenin imkanlarını terör örgütü ve uzantıları için kullanırsa elbette kayyum atanır. Kayyum uygulaması devam etmelidir" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sivas Belediye Başkan Adayı Adem Uzun'un proje tanıtım toplantısına katılmak üzere Sivas'a geldi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkez’inde düzenlenen aday tanıtım programında önce Sivas Belediye Başkan adayı Adem Uzun, konuştu. Uzun, seçilmesi durumunda yapacağı projeleri tanıttı. Daha sonra konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimdeki işbirliğine değinerek, "Cumhur İttifakı olarak büyükşehirlerde birlikte seçime giriyoruz. Ama büyükşehirlerin birçok ilçesinde kendi adaylarımızla seçime giriyoruz. Seçim yine Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun olarak, birbirine saygı göstererek, kardeşlik çerçevesi içerisinde geçiyor ve böyle geçmesini arzu ediyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak bu konuda çok hassasız aynı hassasiyeti de elbette ittifak ortaklarımızdan bekliyoruz" dedi.

'İSRAİL'E TEK KELİME ETMİYORLAR'

İsrail’in Filistin’de 30 bin masum insanı öldürdüğünü söyleyen Destici, “Türkiye’de bir siyasi parti genel başkanı İsrail ile ilgili tek kelime etmiyor. Siyonist katillerle ilgili soykırımcılarla ilgili tek kelime etmiyor ama diyor ki ‘Hamas’ terör örgütüdür. İsrail’e şirin gözükmeye çalışıyor. Bizi hayvan düşmanı olarak lanse etmeye çalışanlar Filistin’deki 30 bin masum insanı katleden İsrail’e tek kelime etmiyor. Büyük Birlik Partisi olarak her zaman söylüyoruz; Doğu Türkistan’da, Filistin’de, Kafkaslar, Balkanlar Türkmeneli, Kerkük, Musul’da, Myanmar’da bizim davamızdır. Yaşanan tüm zulümlerin karşısında olacağız" diye konuştu.

'SOKAK KÖPEĞİ SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ'

Yerel seçimlerde kazandıkları tüm il, ilçe ve beldelerde önceliklerinin sokak köpeği sorununu çözmek olduğunu aktaran Destici, “Türkiye genelinde baktığınız zaman son yıllarda milletin en önemli dertlerinden biri sokak köpekleri oldu. Bize yetki verilen her ilde, her ilçe ve belde de seçimi kazandıktan bir ay sonra sokaklarda başıboş saldırgan köpek bırakmayacağız. Bunları imkan varsa hayvan barınaklarına alacağız. Kısırlaştıracağız. Ama imkan olmadığı yerde de uyutacağız. Önceliğimiz insan olacak" dedi.

'CHP İLE DEM SEÇİM İŞBİRLİĞİ YAPIYOR'

CHP ile DEM Parti'nin İstanbul Esenyurt'ta yaptığı seçim işbirliğine tepki gösteren Destici, "Tüm partiler herkesle görüşebilir ama istisnamız ve kırmızı çizgimiz terör örgütlerinin siyasi partileriyle iş yapılamaz eğer yapılırsa o millete, devlete ve vatana şehitlerimize ihanet olur. Kent uzlaşışı adı altında DEM ile seçim işbirliği yapıyorlar. DEM kim? Bir önceki adı HDP, ondan önceki adı BDP, ondan önceki adı HADEP böyle gidiyor bukalemun gibi sürekli isim değiştiriyorlar. İstanbul’da bir ilçeyi terör örgütünün siyasi temsilcisinin istediği partinin adayını gösteriyorsunuz. Kazandığı zaman oraya geçecek. İstanbul’da metropolde PKK’nın partisinin büyük bir ilçe belediyesi olacak. Bu İstanbul’un güvenliği için sorundur. Elbette devlet gereğini yapacaktır. Eğer seçilen belediye başkanı terörle arasına mesafe koymazsa, teröristleri belediyeye doldurursa, belediyenin imkanlarını terör örgütü ve uzantıları için kullanırsa elbette kayyum atanır. Kayyum uygulaması devam etmelidir. Atatürkçü olduğunu, Atatürk’ün partisinin genel başkanı olduğunu söyleyenler şimdi bunlarla işbirliği yapıyorlar. İsyancılarla, devlete başaklandıranlar ile işbirliği yapıyorlar" ifadelerini kullandı.