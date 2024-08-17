Hoogerbeets'in mercek altındaki bölgeler Yunanistan, Ege Denizi ve Marmara Bölgesi oldu. Bu öngörüler, özellikle toplumda endişe yaratmayı başardı.

Kahramanmaraş depremlerinden önceki uyarısıyla dikkat çeken Hoogerbeets, son olarak 18-19 Ağustos tarihlerinde olası büyük bir sarsıntı için 'dikkatli olunması' çağrısı yaptı. Özellikle Girit, Yunanistan, Oniki Adalar, Ege Denizi ve Marmara için 'özel dikkat' gerekliliğini vurguladı. Bu uyarılar, bölge halkı arasında tedirginliğe yol açarken, bilimsel camia tarafından ise eleştirilere maruz kaldı.

Bilim insanları, Hoogerbeets'in teorilerini 'şarlatanlık' olarak nitelendiriyor. Kendisini 'gezegen geometrisi uzmanı' olarak tanımlayan Hoogerbeets, gezegenlerin konumları ile depremleri ilişkilendiren öngörülerini özel bir yazılımla yaptığını iddia ediyor. Ancak bu yaklaşım, akademik çevrelerde büyük tepkiyle karşılanıyor.

Önceki öngörüleri de tartışmalı olan Hoogerbeets, Kahramanmaraş depreminden üç gün önce doğru bir uyarı yapmıştı. Bununla birlikte, birçok uzman, onun tahminlerinin dünyanın en aktif fay hatlarına odaklandığını ve bu nedenle başarı oranının düşük olduğunu belirtiyor. Hoogerbeets'in öngörülerinin yarattığı psikolojik etkiler, özellikle deprem bölgelerinde yaşayanlar arasında endişeye sebep oluyor ve bilim insanları tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor.