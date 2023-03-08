Siyaset gündeminde Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta perşembe günü altılı masa için sert sözler söyleyerek yaptığı çıkış tansiyonu yükseltmiş, gerginlik pazartesi günü tatlıya bağlanarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı açıklanmıştı. İYİ Parti lideri Meral Akşener peş peşe gelişmelerin yaşandığı 4 günü Fatih Altaylı'yla Teke Tek programında anlatmıştı. Akşener'in programda HDP ile ilgili söylediği sözler dikkatleri üzerine çekmişti.

Sıcak gelişmelerin ardından Edirne Cezaevi'nde tutuklı bulunun eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından 4 sayfalık bir mektup paylaştı. Demirtaş paylaşımına, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e açık mektubum" notunu düştü.

İşte Selehattin Demirtaş'ın, Akşener'e mektubu;