Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; DEM Parti'nin İmralı'daki Abdullah Öcalan'ı ziyaret için yaptığı başvuruya olumlu dönüş yapıldı. DEM Partili milletvekilleri, İmralı'yı ziyaret edecek.

BAKAN TUNÇ: CUMARTESİ YA DA PAZAR GÜNÜ İMRALI'YA GİDECEKLER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partili milletvekillerinin İmralı ziyaretine ilişkin, "DEM'lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. Hava şartlarına göre cumartesi ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler. DEM heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Puldan olacak" dedi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER: HAVA ŞARTLARINA GÖRE ZİYARET TARİHİ BELLİ OLACAK

Adalet Bakanlığı tarafından DEM Partili milletvekillerinin İmralı ziyaretine izin verilmesinin ardından Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin telefonla ulaştığı DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, ziyaret için bakanlıktan onay geldiğini ancak ziyaret gününün hava şartları nedeniyle henüz belli olmadığını söyledi. İmralı’ya deniz yoluyla ulaşım sağlayacaklarını belirten Önder, “Hava şartlarına bağlı olarak ziyaretin zamanı belli olacak. Haber bekliyoruz. Henüz bize tarihle ilgili bir bilgi gelmedi. Yüksek ihtimalle Mudanya’dan gideriz” dedi.